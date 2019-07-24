Банк БКФ предупредил о появлении мошеннического сайта rubkf.ru, который не имеет отношения к настоящей кредитной организации.

«По информации, полученной от клиентов, обратившихся в АО «Банк Коммерческого Финансирования», операторы кол-центра лжебанка обзванивают потенциальных клиентов и сообщают об одобренном кредите. Для получения кредита мошенники просят перечислить страховку, оплатив которую пострадавшие, никаких денег в итоге не получают», — говорится в сообщении банка БКФ.

Банк БКФ предупреждает, что созданный сайт не имеет отношения к кредитной организации, а телефон и адрес местонахождения данной организации не являются контактами банка.

БКФ рекомендует пострадавшим обратиться в полицию и написать жалобу на сайте ЦБ.



По данным Reg.ru , сайт rubkf.ru был зарегистрирован 21 июля 2019 года.

Портал Банки.ру призывает читателей внимательно проверять информацию об интересующих их организациях, включая сайты и реквизиты. При использовании сайтов, похожих на оригинальные, мошенники зачастую обманывают клиентов и получают регистрационную информацию и личные данные. Такие домены часто используются, чтобы перенаправить клиента банка на специальные страницы с различными махинациями, включая фишинговые атаки по электронной почте и распространение вредоносных программ.