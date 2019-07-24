Электроника — самая популярная категория покупок по предоплаченным подарочным картам «Русского Стандарта» ко дню свадьбы. Об этом сообщила кредитная организация, изучив траты по таким картам, реализованным за первое полугодие 2019 года.

Так, на электронику пришлось 21,6% трат по таким картам. На втором месте оказались поездки (19,3%), на третьем — товары для дома (15,7%). Помимо оплаты новой техники и свадебного путешествия молодожены расходовали средства со свадебных карт на покупки в магазинах красоты и интернет-бутиках, указано в релизе банка.

Средняя сумма трат на электронику по подарочным свадебным картам составила 12 556 рублей, на путешествия — 10 737 рублей, на товары для дома — 7 368 рублей.

Более половины (53%) всех подаренных молодоженам карт пришлось на карты с номиналом 1 тыс. рублей. Доля карт с 15 тыс. рублей на счете составила 37%, с 5 тыс. — 4,6%, свадебных карт с номиналом 10 тыс. рублей — 2,6%.



В сообщении «Русского Стандарта» уточняется, что за первые шесть месяцев 2019 года банком было выдано 1 158 свадебных карт: больше всего — в марте (529 штук), меньше всего — в январе (84 штуки).

