Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии (верхней палаты парламента) Михаил Мясникович считает, что на данном этапе введение единой валюты в Союзном государстве России и Белоруссии преждевременно, но вопрос с повестки дня снимать не следует. Об этом он сказал в четверг в эфире телеканала ОНТ.

«Если сегодня рассматривать этот вопрос, я считаю, что сейчас нет необходимости введения единой валюты, неважно, рубль это или нет, потому что нет равных условий для хозяйствующих субъектов, нет унифицированного законодательства, поэтому в этом плане будет просто холостой выстрел», — заявил Мясникович, добавив, что введение единой валюты — это финальная стадия в союзном строительстве. «Но с повестки дня этот вопрос снимать не следует», — заключил он.

В настоящее Белоруссия и Россия ведут переговоры по актуальным вопросам сотрудничества. Стороны договорились о создании рабочей группы из десятков профильных чиновников двух стран, чтобы обсудить будущее интеграции. Рабочую группу с российской стороны возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской — министр экономики Дмитрий Крутой. Стороны также договорились, что подготовят программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве.