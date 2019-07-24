Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев срок реализации имущества бывшего президента «Огни Москвы» Марии Росляк, говорится в материалах суда.

В январе столичный арбитраж продлил на полгода процедуру банкротства Росляк. Ходатайство о продлении банкротства было направлено в суд финансовым управляющим имуществом должника Евгением Семченко.

Суд пришел к выводу об обоснованности ходатайства о продлении срока реализации имущества гражданина, поскольку на дату проведения заседания финансовым управляющим не выполнены в полном объеме все мероприятия, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В феврале суд прекратил производство по заявлению финансового управляющего имуществом Росляк к ее мужу Виталию Машкову о разделе совместно нажитого имущества.

Производство по делу прекращено в связи с отказом управляющего от заявления. Причина отказа не указана.

Столичный арбитраж 14 августа 2017 года по заявлению банка «Развитие-Столица» признал банкротом Марию Росляк.