Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление управляющего Нота-Банка об аресте имущества экс-совладельца кредитной организации Вадима Ерохина на сумму более 46 млн рублей, говорится в определении суда.

Суд арестовал грузовой автомобиль, квартиру в Москве, ценные бумаги, а также девять слитков золота общей стоимостью 14,3 млн рублей, находящиеся на хранении в Нота-Банке.

Ходатайство об аресте денежных средств было направлено в суд конкурсным управляющим в рамках заявления о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 37,3 млрд рублей с девяти бывших руководителей банка.

Останкинский суд Москвы в марте признал виновным в хищении более 2 млрд рублей бывшего совладельца Нота-Банк Дмитрия Ерохина. Второй экс-совладелец банка — Вадим Ерохин также обвиняется в хищении средств вкладчиков. Банкиры свою вину не признают.