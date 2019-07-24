Московский окружной военный суд подтвердил законность ареста сотрудника спецподразделения «Альфа» Романа Оболенского по делу о разбойном нападении и хищении более чем 136 млн рублей в ходе инсценированных оперативно-разыскных мероприятий в здании банка «Металлург» в Москве. Об этом сообщило РАПСИ из суда.

«Постановление Московского гарнизонного военного суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказал председательствующий судья Виктор Елфимов.

Адвокат Борис Белык просил изменить его подзащитному меру пресечения на любую иную, не связанную с лишением свободы. Он обратил внимание на других фигурантов дела Хетага Маргиева и Дмитрия Капышкина, которые при схожих обстоятельствах находятся под домашним арестом.

Защитник также просил суд учесть, что с момента ареста Оболенский частично признал себя виновным. «О намерениях других фигурантов он не знал, умысла на совершение разбоя у него не было», — добавил Белык.

«Мой подзащитный признал себя виновным частично по предъявленному обвинению. Он, действительно, участвовал в некой операции, которая была разработана без его участия действующими сотрудниками ФСБ. Единственное, о чем он был проинструктирован Артуром Власовым, который, по мнению моего подзащитного, стоял у истоков операции, — так это о том, что никакое оружие, никакие угрозы в отношении лиц, у которых будут проводиться оперативные мероприятия, применяться не должны», — рассказал адвокат.

Сам Оболенский, участвовавший в заседании посредством видео-конференц-связи, заявил, что намерен оказывать содействие следствию и вернуть потерпевшему денежные средства. «От похищенной суммы получил 4 миллиона рублей. О преступлении я узнал самый крайний, у меня был выбор: брать или не брать деньги, — я взял», — сказал арестованный.

Оболенский обвиняется по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (в разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере).

На прошлой неделе МОВС оставил в СИЗО еще трех обвиняемых — офицеров управления «К» ФСБ России Артура Власова и Владимира Урусова, а также сотрудника Федеральной налоговой службы Дмитрия Чиквина.



Всего фигурантами уголовного дела являются семь человек. По данным следствия, 10 июня под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий обвиняемые похитили из офиса банка «Металлург» не менее 136 млн рублей. Потерпевшим по делу был признан москвич Александр Юмаранов.