Сбербанк предлагает новый сервис — «Страхование кредита поставщика». Речь идет о защите российского экспортера от неоплаты иностранным покупателем товара или услуги, реализованных на условиях отсрочки платежа, поясняется в сообщении Сбербанка.

Проект запускается в пилотном режиме и реализуется банком совместно с Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), входящим в группу Российского экспортного центра.

Поставщик должен быть клиентом Сбербанка. Требуется наличие экспортного контракта на поставку с отсрочкой платежа, предметом которого должен быть несырьевой неэнергетический экспорт. При этом российская составляющая в производстве товара/услуги экспортного контракта должна быть не менее 30%.

Период страхования включает период поставки и период отсрочки. Объем страхового возмещения при реализации страхового случая составляет до 90% от суммы не исполненных иностранным контрагентом обязательств.

Для получения услуги компании-экспортеру нужно заполнить и направить заявление в «Сбербанк Бизнес Онлайн». Процесс рассмотрения документов и принятия решения по сделке в АО «ЭКСАР» занимает не более 15 рабочих дней, после чего следует подписание договора страхования экспортного контракта (онлайн, с помощью электронной подписи).

«Среди важнейших опций нового продукта — возможность получения независимой оценки иностранного контрагента и рисков по контракту, защита от политических рисков, а также предотвращение санкции за непоступление валютной выручки», — подчеркивается в релизе Сбербанка.



«Информацию о процедуре получения услуги рекомендуется уточнять у клиентского менеджера Сбербанка, закрепленного за компанией-экспортером», — добавляют в кредитной организации.