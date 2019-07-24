Сбербанк видит гипотетическую возможность избежать процедуры банкротства Антипинского НПЗ, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.



«Гипотетическая возможность избежать процедуры банкротства существует. Это возможно в случае погашения всех долгов перед кредиторами со стороны внешних инвесторов или со стороны поручителей по кредитам. В частности, по кредитам банка поручителем перед Сбербанком является Дмитрий Мазуров [владелец «Нового потока»], и у него есть обязанность погасить обязательства завода перед банком. В случае такого погашения банк незамедлительно передаст Мазурову все права залогодержателя на все активы завода и группы «Новый поток», — сказали в пресс-службе.

При этом в Сбербанке отметили, что реализация дефолтного сценария и его крайней формы — банкротства — самый негативный вариант развития событий для любого банка, «поскольку влечет создание значительных сумм резервов на возможные потери». «Банк до последнего времени оказывал финансовую поддержку заводу и предпринимал попытки найти взаимоприемлемое для банка, бенефициаров и иных кредиторов решение. В частности, за период кредитования Антипинского НПЗ было сделано девять реструктуризаций долга. К сожалению, этому препятствовало слишком много факторов: недобросовестные действия бенефициаров, выявление дополнительных долгов завода, негативное влияние налогового окружения», — добавили в Сбербанке.

В Сбербанке также сообщили, что значительная часть прибыли Антипинского НПЗ от реализации нефтепродуктов оставалась у целого ряда компаний, аффилированных с бывшим бенефициаром завода Дмитрием Мазуровым.

«Банк располагает информацией о том, что существовал целый ряд компаний, аффилированных с бывшим бенефициаром завода и что на этих компаниях оставалась значительная часть прибыли от реализации нефтепродуктов, с февраля 2018 года, когда в наше распоряжение был предоставлен отчет независимой консультационной компании. К этому моменту Антипинский НПЗ уже испытывал финансовые трудности, что стало причиной проведения пяти реструктуризаций по кредитам», — отметили в кредитной организации.

Мазуров является основателем и владельцем компании «Новый поток», ключевым активом которой был Антипинский нефтеперерабатывающий завод мощностью 9 млн тонн нефти в год. В мае 2019 года из-за сложной финансовой ситуации и, как следствие, перебоев с поставками нефти, начавшимися еще в 2018 году, НПЗ был вынужден приостановить работу и перейти под управление основного кредитора — Сбербанка.



18 мая Антипинский НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. Согласно данным картотеки суда, Антипинский НПЗ обозначил сумму требований по делу о банкротстве в 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы НПЗ — Абсолют Банк, Московский Кредитный Банк и другие. После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar — компании «Сокар Энергоресурс».