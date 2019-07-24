Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта никак не мешает партнерству банка с «Яндексом» и не создает конфликта интересов, заявил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.



Он напомнил, что у Сбербанка С «Яндексом» есть два партнерства: в области финансов («Яндекс.деньги») и электронной коммерции («Яндекс.Маркет»). «Оба этих бизнеса имеют определенный набор взаимных, симметричных соглашений по исключению конкуренции. Мы свято их соблюдаем. Обе компании имеют право развивать такие бизнесы как такси и доставка еды из ресторанов отдельно от бизнеса электронной коммерции»,— подчеркнул зампред правления Сбербанка.

По его словам, СП с Mail.ru Group никак не мешает сотрудничеству с «Яндексом». Слухи о возможном «разводе» Сбербанка с «Яндексом» он назвал спекуляциями и попытками «вбить клин в отношения» банка с IT-компанией.

«Участие Германа Грефа (Прим. ред. — глава Сбербанка) в совете директоров «Яндекса», я думаю, приносит «Яндексу» достаточно большую пользу. Мы неоднократно говорили «Яндексу» что, да, у нас есть совместные бизнесы, но есть и много конкурирующих бизнесов, даже до сегодняшнего объявления», — отметил Хасис.

Сегодня Сбербанк и Mail.ru Group объявили о планах создать ведущую российскую платформу O2O—сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта. Mail.ru Group внесет в новую компанию свои доли в Delivery Club (100%) и «Ситимобил» (22,69%). Сбербанк собирается вложить в СП до 52 млрд рублей.

Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщило, что Сбербанк и «Яндекс» ведут переговоры о «разводе» в СП в онлайн-ретейле. В банке и IT-компании эту информацию отрицают.