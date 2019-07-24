Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара потерял примерно 12 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 17 копеек. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,17 рубля (минус 13 копеек). Курс евро на 10:11 мск равнялся 70,31 рубля (минус 19 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в четверг рубль может попробовать на прочность отметку 63,5, но итог дня определится результатами заседания ЕЦБ и последующей риторикой регулятора.