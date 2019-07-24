Государственная дума на пленарном заседании в четверг, 25 июля, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» в части совершенствования правил выплаты компенсаций за утрату гражданином права собственности на жилое помещение. Законопроект был разработан правительством РФ во исполнение постановления Конституционного суда, уточняется в сообщении на сайте Госдумы.

Закон позволит защитить права потерявших жилье граждан, которые, приобретая такое жилье, не знали о его «криминальном» прошлом и у которых оно затем было истребовано судом.

После вступления закона в силу таким гражданам будет положена компенсация от государства либо в размере, эквивалентном сумме реального ущерба, либо по кадастровой стоимости жилья — на выбор самого гражданина.

Требовать компенсации лишившийся жилья гражданин сможет в судебном порядке, если в течение полугода ему не был возмещен ущерб причинителем вреда. Закон также будет иметь обратную силу: те граждане, которые ранее лишились жилого помещения, смогут обратиться в суд с требованием о выплате компенсации в течение трех лет после вступления в силу новых норм.

Как подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон поможет урегулировать ситуацию для добросовестных приобретателей примерно 36 тыс. квартир, о которых на сегодняшний день уже известно, что у них «проблемное прошлое».



«Люди, которые по независящим от них причинам лишаются жилья, по новому закону смогут компенсировать его отчуждение и не окажутся на улице без средств», — говорил он.