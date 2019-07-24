Значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) Почта Банка в июне опускалось до 6,722%, следует из отчетности кредитной организации на 1 июля. Минимально установленным значением является 4,5%, но Банк России отдельно фиксирует случаи, когда кредитные организации сталкиваются с падением показателя ниже 7%.

Уровень 7% — это минимальное требование ЦБ к достаточности базового капитала с учетом надбавок, которое будет действовать для банков, не относящихся к категории системно значимых, с 1 января 2020 года. Невыполнение требований по надбавкам на иные даты, чем конец квартала, не считается нарушением, но их невыполнение на конец квартала может вызвать ограничения по дивидендным выплатам.

Норматив Н1.1. отражает состояние базового капитала кредитной организации, который включается в собственный капитал. Он, как и остальные нормативы достаточности собственных средств, показывает, насколько банк способен покрыть возможные убытки за счет своих денег, а не вложений клиентов.

У Почта Банка значение норматива Н1.1. было ниже 7% на протяжении 21 дня начиная с 10 июня. В пресс-службе кредитной организации подчеркнули, что требования регулятора нарушены не были.

«На основании инструкции ЦБ 180-И от 28 июня 2017 года минимальный Н1.1. составляет 6,5% (с учетом требований к надбавкам; собственно регулятивный минимум — 4,5%. — Прим. Банки.ру), так что банк находится в пределах установленного диапазона», — отметили в пресс-службе Почта Банка.



На показатели организации могла повлиять июньская активность по выдаче кредитов, в основном физлицам, считает руководитель направления банковских рейтингов агентства «НКР» Михаил Доронкин. «Банк заметно нарастил кредитный портфель: четвертая группа активов под риском, куда попадают все кредиты физическим лицам, на 1 июня составляла 326 миллиардов рублей, а на 1 июля — уже 347 миллиардов. При этом базовый капитал за месяц практически не изменился», — поясняет аналитик.

В июне Почта Банк увеличил портфель розничных кредитов на 11,2 млрд рублей, до 359,8 млрд. По сравнению с маем показатель вырос на 3,2%, но это не сильно отличается от прироста за последние месяцы.

Даже скромное увеличение кредитного портфеля могло оказать давление на базовый капитал, который сам по себе не вырос, добавляет Доронкин. Но, по словам эксперта, в случае с Почта Банком это связано с техническим фактором — банк не подтвердил у аудитора прибыль, полученную в июне.

«У банка имеется резерв по увеличению базового капитала за счет нераспределенной прибыли текущего года в размере 1,75 миллиарда — именно столько сейчас учитывается в дополнительном капитале, однако в расчет базового эта сумма попадет после проведения ее аудита. Во многом благодаря аудиту прибыли текущего года банк заметно нарастил базовый капитал по итогам мая», — отмечает Доронкин.

Из отчетности также следует, что в июне Почта Банк привлек два субординированных займа — на 2,5 млрд рублей в добавочный и на 2,2 млрд рублей в дополнительный капитал. «Субзаем был необходим для выполнения нормативов достаточности с учетом надбавок, в частности норматива Н1.0, который на 1 июня составил 9,9% при уровне в 10% с учетом надбавок. Также вполне вероятно, что банк ожидает дальнейшего роста выдачи и для этих целей формирует запас капитала», — заключает Доронкин.

Согласно базе Банки.ру, Почта Банк занимает 25-е место в России по размеру активов. Кредитную организацию контролируют Почта России и ВТБ на паритетных началах.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru