По делу сотрудников ФСБ, похитивших в здании банка «Металлург» 136,5 млн рублей, допрошен Дмитрий Чувилин, бывший совладелец банка «Рублевский», участвовавшего в «молдавской схеме», сообщает РБК .

Потерпевший безработный москвич Александр Юмаранов сообщил полицейским, что приехал к банку по совету своего знакомого Дмитрия Чувилина, который присутствовал при налете и дал показания в качестве свидетеля, рассказали три источника РБК в правоохранительных органах.

«Сразу после происшествия Юмаранов заявил полицейским, что подозревает в причастности к преступлению Дмитрия Чувилина и Бориса Караматова», — рассказал источник РБК в полиции.

Так, обратившийся в полицию с заявлением об ограблении Юмаранов в день происшествия, 10 июня, привез к банку «Металлург» ранее «одолженные у знакомых» деньги из арендуемого им офиса в торгово-ярмарочном комплексе «Москва» в Люблино — с целью их обмена на валюту. Ранее Юмаранов, по его словам, пять-шесть раз менял там валюту при посредничестве Бориса Караматова, который якобы хорошо знал руководство банка «Металлург». С Караматовым потерпевшего свел общий знакомый — Чувилин, который каждый раз присутствовал при операциях.

После звонка Чувилину 10 июня микроавтобус с деньгами пропустили на территорию вокруг здания банка. Действуя по указанию встречавших их Чувилина и Караматова, мужчины занесли сумки с наличностью в офис. Почти сразу после этого появились около десяти человек, некоторые из них были в униформе, вспоминали очевидцы. Как уточняет собеседник, знакомый с ходом расследования, участники ограбления демонстрировали удостоверения сотрудников ФСБ и постановление о проведении оперативно-разыскных мероприятий. Поставив всех прибывших лицом к стене, они забрали наличность, увели с собой Чувилина и Караматова и скрылись.

По словам двух собеседников РБК, знакомых с ходом расследования, Караматов исчез в день нападения, предположительно, забрав с собой основную часть похищенных денег. Его местонахождение устанавливается следствием, а сам он проверяется на причастность к преступлению.

Ранее Борис Караматов возглавлял ООО «Евразия», управляющее миллиардными активами основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева, убитого в 2014 году. Он обвинялся сначала в причастности к убийству, а потом — в хищении собственности партнера.

Руководство банка «Металлурга» категорически отрицает факт происшествия на территории банка.