ЦБ установил официальные курсы валют на 26 июля.

Курс доллара повысился на 4,1 копейки, составив 63,1572 рубля (63,1162 рубля на 25 июля). Курс евро снизился на 3,01 копейки, до 70,294 рубля (70,3241 рубля на 25 июля).

На валютных торгах Московской биржи рубль на 12:24 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,14 рубля (минус 16 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 70,25 рубля (минус 25 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 63,08—63,24 рубля за доллар и 70,18—70,38 рубля за евро.