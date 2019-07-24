Правительство Оренбургской области и платежная система «Мир» договорились о создании нового платежного инструмента —«Универсальной карты жителя Оренбургской области».



«Карта жителя Оренбургской области» будет выпускаться на базе карты «Мир» и объединит функции платежной, транспортной карты. Подобные карты уже зарекомендовали себя в Москве, Республиках Башкортостан и Мордовия, а также в ряде крупных городов России», — говорится в релизе платежной системы.



Жители Оренбургской области активно пользуются картам «Мир», отметил генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев, — только за первое полугодие этого года по национальным платежным картам в регионе было совершено более 11 млн операций.

«Мы, как платежная система стремимся сделать карты еще более удобными и выгодными для использования в повседневной жизни. Поэтому создание «Карты жителя» на базе «Мир» с возможностью использования широкого финансового и нефинансового функционала — одно из приоритетных для нас направлений», — отметил генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

По «Карте оренбуржца» жителям региона будут доступны все банковские и социальные сервисы, подчеркнул сказал временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер. «Важно, что «Карта оренбуржца» будет интегрирована с национальной платежной системой «Мир», а значит банковские функции карты будут доступны людям и за пределами области. А набор социальных услуг по «Карте оренбуржца» мы будем дополнять и развивать, как того требует время», — пообещал врио губернатора.



