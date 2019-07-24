Минкомсвязь РФ рассчитывает на расширение частотного диапазона для создания опытных зон для тестирования технологии 5G, взаимопонимание с силовыми ведомствами по этому вопросу есть, сообщил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов на заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

По его словам, речь идет о уже выделенном для тестов диапазоне 4,8—4,99 ГГц, его нижнюю границу планируется расширить до 4,4 ГГц. «По некоторым последним совещаниям есть возможность расширения полосы ниже 4,8 ГГц на 4,4 ГГц и в случае подтверждения со стороны силовых ведомств по данному диапазону, нам нужно будет принять еще одно решение о расширении этой полосы», — сказал замминистра.

«Вроде бы появилось взаимопонимание с коллегами из силового блока по диапазону 4 400—4 800 МГц, и если этот процесс завершится нормально, то нужно будет еще принять ряд решений по возможности подачи заявок (на проведение тестов. — Прим. ред.) в расширенном формате», — сказал Иванов позднее журналистам.

Он также отметил, что все поданные заявки на выделение частот для создания опытных зон 5G находятся в работе. «Все до единой заявки в работе, все заявления юридических лиц приняты, они все рассматриваются. Желающих очень много, есть письма от губернаторов с просьбой у них сделать опытные зоны», — сказал замминистра.

«Все что есть (в частотных диапазонах. — Прим. ред.), очень активно исследуется в различных регионах, различных локациях, даже под землей есть… В разных средах и разные среды исследуются», — отметил Иванов.

Он также сообщил, что на заседании ГКРЧ было принято решение о продлении срока действия решения комиссии о выделении полос радиочастот в диапазоне 4,8—4,99 ГГц для организации пилотных зон 5G и одобрена еще одна заявка на организацию такой зоны — в Челябинске.