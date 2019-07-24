Международные резервы РФ на 19 июля составили 520,3 млрд долларов против 519,7 млрд на 12 июля текущего года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся на сайте Центробанка.

Таким образом, за неделю объем международных резервов увеличился на 0,6 млрд долларов.

Из комментария регулятора следует, что рост показателя на 0,1% произошел под влиянием покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, при этом эффект был отчасти нивелирован отрицательной переоценкой.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов, за первое полугодие текущего года — на 49,9 млрд.



В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки 500 млрд долларов — уровня, который ранее назывался как желательный объем резервов.