БайкалИнвестБанк отменил комиссию за снятие собственных наличных денежных средств наличных в банкоматах сторонних банков на территории России, говорится в сообщении кредитной организации.

«Держатели карт БайкалИнвестБанка получили возможность снимать собственные наличные денежные средства без комиссии во всех банкоматах сторонних банков на территории РФ», — говорится в сообщении банка.

Получение наличных денежных средств без комиссии возможно в рамках лимитов, размер которых зависит от категории карты и тарифного плана клиента.