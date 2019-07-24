Интерпрогрессбанк с 23 июля снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования, говорится в сообщении кредитной организации.

В среднем ставки по ипотеке снижены на 0,7—1 процентных пункта и составляют: приобретение квартиры на этапе строительства — от 8,95% годовых, для целей рефинансирования ипотечного кредита — от 9% и на покупку готового жилья — от 9,3% годовых в рублях.

При максимальной сумме кредита до 30 млн рублей можно приобрести или рефинансировать недвижимость в московском регионе, в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области.