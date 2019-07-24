Почти половину выпуска 20-летних облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционе Минфина в среду выкупили нерезиденты, сообщил глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

«Почти половину — 49% — выкупили нерезиденты», — сказал он.

Также Вышковский сказал, что министерство будет размещать 20-летние ОФЗ в таких объемах, чтобы они были ликвидные.

Минфин России на аукционе в среду разместил ОФЗ серии 26230 с погашением в марте 2039 года на 20 млрд рублей при спросе в 35,277 млрд рублей.