Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, которым определяется формирование единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), получающих государственную поддержку. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента. Реестр будет размещен на официальном сайте ФНС.

Таким образом, будет обеспечен доступ к сведениям о поддержке, предоставленной конкретным субъектам МСП.

В частности, документом предусмотрено, «что в целях ведения единого реестра субъектов МСП — получателей поддержки соответствующие сведения в уполномоченный орган предоставляются федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП».

Поправки в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки» были инициированы правительством РФ.