Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров считает, что инфляция в России по итогам 2019 года будет ниже прогнозируемой при планировании федерального бюджета.

«Инфляция уже 4,7% [в годовом выражении], и мы видим тенденцию. И очевидно, что к концу года она будет ниже той, которую мы планировали, когда шел бюджет», — заявил Макаров на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России».

Он также отметил, что прогноз экономического роста по итогам года «явно занижен». «Мне кажется, рост будет выше», — сказал он. «Возможно, кто-то специально поставил более низкие показатели, чтобы потом отчитаться об успехах», — добавил Макаров.

Минэкономразвития по итогам 2019 года прогнозирует инфляцию в РФ на уровне 4,3%, этот же показатель заложен и в бюджете на текущий год. По данным Минэкономразвития на 15 июля, инфляция замедлилась до 4,5% в годовом выражении по сравнению с мартовским пиком в 5,3%.

ВВП России по итогам 2019 года, как ожидают в министерстве, возрастет на 1,3%.