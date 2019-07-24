Египет получит последний шестой транш кредита МВФ в размере 2 млрд долларов, сообщает панарабская газета al-Sharq al-Awsat со ссылкой на заявление Центробанка Египта.

В феврале египетский министр финансов Мухаммед Муит сообщил, что МВФ согласился на перечисление Египту пятого транша кредита на два миллиарда долларов.

Согласно заявлению Центробанка Египта, совет управляющих МВФ проголосовал за выделение Египту последнего (шестого) транша кредита в размере двух миллиардов долларов.

Ранее МВФ одобрил финансовую помощь Египту на общую сумму 12 млрд долларов при условии проведения экономических и финансовых реформ, которые должны сделать египетскую экономику более стабильной, конкурентоспособной, а также помочь создать новые рабочие места.

Египет уже более двух лет реализует пакет экономических реформ, одобренных МВФ. С начала ноября 2016 года Центробанк Египта впервые за многие годы отпустил курс национальной валюты — египетского фунта — в свободное плавание, что привело к его обесцениванию в два раза.