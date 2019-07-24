Количество микрокредитов, оформленных с использованием простой электронной подписи (ЭП), в первой половине 2019 года стало в три раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом «Известиям» сообщили в СРО «Микрофинансирование и развитие». Число обращений, касающихся займов, оформленных на третье лицо с помощью ЭП, достигло 15,4% от общего объема, уточнили в саморегулируемой организации «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР»). За аналогичный период прошлого года их было зарегистрировано всего 4,7%.

Как показал проведенный изданием анализ судебных дел о признании недействительными договоров займа с микрофинансовой компанией (МФК), граждане, как правило, узнают об оформленных на их имя кредитах уже после того, как с них начинают требовать долг. Выясняется, что при заключении договора с МФК были предъявлены документы на одного человека, а номер телефона, с которого подтверждалась электронная подпись, был оформлен на другое лицо.

По данным Минкомсвязи, право на выдачу электронных подписей сегодня имеют более 450 удостоверяющих центров (УЦ). Но, как сказал «Известиям» директор правового департамента ведомства Роман Кузнецов, государство не ведет учет количества квалифицированных электронных подписей — этим занимаются УЦ. Сотрудники Минкомсвязи регулярно проводят мероприятия по контролю деятельности удостоверяющих центров — за выявляемые нарушения организации штрафуют или лишают аккредитации.

В пояснительной записке Минкомсвязи к поправкам в законодательство об электронной подписи отмечается рост жалоб на мошеннические действия сотрудников УЦ при выдаче ЭП. В документе говорится, что это приводит к незаконным переводам пенсионных накоплений из госфонда в негосударственные, незаконной регистрации юридических лиц и подделке налоговых документов. Поэтому ведомство требует сократить число УЦ до 10–15 организаций и ввести для их работников уголовную ответственность.

В представительстве Единого портала электронной подписи изданию заявили, что у Минкомсвязи должна быть статистика по общему количеству оформленных ЭП. Сами же удостоверяющие центры не могут разглашать эти данные. При этом количество центров, оформляющих ЭП, в десять раз больше, чем указано официально, отметил коммерческий директор Единого портала электронной подписи Алексей Сенченков. По его словам, при оформлении электронной подписи все документы проверяются тщательным образом, но если представленный поддельный паспорт не оказался в базе недействительных документов, мошенники смогут получить ЭП на другое лицо.

Директор по разработке программного обеспечения ИТ-компании КРОК Сергей Стрелков пояснил, что даже самые современные технические средства не способны на 100% обеспечить достоверность ЭП.