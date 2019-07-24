Банк «Агророс» представил дебетовую карту Visa «PlatinumEdition LK» .

Клиентам, оформившим данную карту, предлагается компенсация стоимости 2-х проходов в месяц в бизнес-залы LoungeKey (не более 27 долларов за посещение) при одновременном соблюдении условий: ежеквартальный остаток должен быть не менее 1,5 млн рублей и сумма покупок по карте от 50 тыс. рублей в месяц.

Дополнительно до 31 июля 2019 года держатели карты получат кешбэк 5% за покупки в категориях «Рестораны», «Бары и ночные клубы», «Кинотеатры» и «Музыкальные группы, оркестры и прочие развлекательные услуги». Повышенное вознаграждение начисляется при общей сумме покупок от 30 тыс. рублей в месяц.

При покупках от 20 тыс. рублей за покупки будет начислено 1% от потраченной суммы. При сумме трат менее 20 тыс. рублей в месяц, клиенту вернется 0,5%. Максимальная сумма возврата 5 тыс. руб.

Также до 31 декабря 2019 года на остаток средств на карте свыше 50 тыс. рублей начисляется 4% годовых.

Банк предлагает возможность бесплатного обслуживания карты при поддержании остатка не менее 150 тыс. рублей и сумме покупок от 50 тыс. рублей в месяц, 2 операции в месяц по снятию наличных в банкоматах на территории РФ и 2 операции за ее пределами. Снятие наличных без взимания комиссии доступно также в банкоматах «ФК Открытие».

«Для прохода в бизнес-зал владельцу карты необходимо предъявить администратору LoungeKey свою премиальную банковскую карту, посадочный талон и документ удостоверяющий личность. Компенсация за проход начисляется в течение 2-х месяцев на основании предоставленной информации от LoungeKey, при условии, если выполнены условия тарифа по банковской карте», — уточняет эксперт Банки.ру Ольга Станчак.