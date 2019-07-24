Госдума приняла в третьем чтении закон о поэтапной отмене обязательной репатриации экспортной рублевой выручки при внешнеторговых расчетах.

Согласно документу, обязательная репатриация выручки в рублях отменяется для несырьевого экспорта с 1 января 2020 года, а для сырьевых товаров – поэтапно, чтобы к 2024 году все экспортные операции по таким товарам были освобождены от репатриации, за исключением леса и лесоматериалов.

Закон также допускает зачисление без ограничений денежных средств, получаемых от нерезидентов, на счета физлиц–резидентов в банках государств ОЭСР или Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), если такое государство участвует в обмене финансовой информацией.

Одновременно отменяется требование к российским гражданам отчитываться перед налоговиками о движении средств по такому счету при условии, что общая сумма зачисленных или списанных средств за год не превышает 600 тыс. рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Также снимается запрет на совершение за рубежом операций между студентами-россиянами, чей срок пребывания там в течение года в совокупности превысит 183 дня, и российскими вузами или их филиалами за границей. Также им не надо будет возвращать в РФ иностранную валюту или рубли при оплате образовательных услуг иностранными студентами. Данным нормам придается обратная сила: они распространятся на правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 года.