ВТБ планирует обновить свое мобильное приложение в 2020 году, сообщил зампред правления банка Анатолий Печатников.

«В 2020 году мы планируем запустить обновленное мобильное приложение для устройств на платформе iOS и Android. Оно станет более простым, понятным и удобным для клиентов. Особое внимание уделим вопросам стабильности работы и безопасности», — сказал Анатолий Печатников.

По словам зампреда, запуск нового мобильного приложения — очередной шаг в рамках цифровизации розничного бизнеса.

«Мы рассчитываем, что к 2022 году 100% продуктов ВТБ будут доступны нашим клиентам онлайн», — добавил он.

Напомним, за июнь у ВТБ было пять массовых сбоев в работе мобильного приложения, с начала июля — три.