Банки сдержанно отреагировали на новости о госрегулировании эквайринга, а ретейлеры видят необходимость в этом законе, сообщают «Известия» .

Госдума одобрила во вторник закон, направленный на обеспечение бесперебойности платежей по картам в РФ, наделяющий Банк России правом ограничивать размер платы за эквайринг и штрафовать за прекращение процессинга. В ЦБ издание заверили, что не будут злоупотреблять своим правом ручного регулирования комиссии за безналичную оплату. К этому вопросу нужно подходить крайне взвешенно, приемлемые ставки устанавливаются только в диалоге между участниками рынка, сказали в Банке России. Пока ЦБ планирует остаться в роли организатора переговоров между участниками рынка.

В Минфине надеются, что ЦБ будет пользоваться новыми полномочиями только при необходимости.

В крупнейших банках, опрошенных «Известиями», нововведения встретили сдержанно. В ВТБ рассчитывают, что основная цель расширения полномочий ЦБ — регулирование тарифов лишь в определенных секторах, решение по которым было принято ранее. Законопроект нужен, чтобы придать легитимность данному решению, считают в банке. Однако автономное регулирование комиссий самим рынком более эффективно, считает руководитель дирекции развития эквайринга Альфа-Банка Денис Хренов. Он напомнил, что платежные системы сами отреагировали на ситуацию на рынке и добровольно начали снижать комиссии. По словам директора по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елены Сорвиной, если ставки будут снижены искусственно, то бизнес может стать убыточным. В таком случае низкие доходы за эквайринг будут компенсировать через оптимизацию других затрат.

Ретейлеры восприняли новый закон с большим энтузиазмом. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) рассказали «Известиям», что тех шагов, которые ранее предприняли платежные системы, было недостаточно, а без вмешательства госструктуры решить проблему не удавалось.