В Уфе задержана сотрудница одного из банков по подозрению в хищении денежных средств. Об этом сообщается на сайте МВД.

«В полицию обратился представитель финансово-кредитного учреждения, который сообщил, что в ходе ревизии обнаружена недостача 6,5 миллиона рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлено, что к совершению преступления может быть причастна кассир банка. По имеющейся информации, 39-летняя сотрудница в течение месяца выносила денежные средства из организации, а накануне ревизии похитила 1 миллион рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»).

«Оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и сотрудниками патрульно-постовой службы Управления МВД России по Уфе подозреваемая доставлена в отдел полиции. В настоящее время она задержана в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — уточнила Волк.



Название банка в сообщении не упоминается. По данным СМИ, деньги был похищены из отделения банка «Открытие»: в частности, задержание его сотрудницы подтвердили в банке газете «Комсомольская правда» .