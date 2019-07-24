Банк «Восточный» рассматривает возможность продажи части своего розничного кредитного портфеля в объеме 5–10 млрд рублей, рассказали РБК три источника, близких к банку, и подтвердила пресс-служба «Восточного». Среди условий планируемой сделки — гарантированное отсутствие просрочек и определенная доходность, отмечает один из источников.

По данным на 1 июня, портфель кредитов банка физлицам составляет 84 млрд рублей. В июне «Восточный» выполнил предписание ЦБ по созданию 5 млрд рублей резервов, из-за чего норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился до 4,9%, сообщил Центробанк. «Восточный» пока что не смог самостоятельно поднять Н1.1 и получил от ЦБ рассрочку до конца августа.

Речь идет о вечных субордах банка, держателями которых являются около 300 его VIP-клиентов, объясняет собеседник РБК. В «Восточном» подтверждали, что банк может приостановить выплаты процентов по субордам вплоть до конвертации обязательств в капитал. В банке пообещали, что к приостановке выплат по процентам прибегнут только в крайнем случае.

Бывший контрольный акционер «Восточного» — фонд Baring Vostok — считает потенциальную продажу портфеля «недальновидной». Розница приносит банку прибыль, и продажа «может существенно ухудшить долгосрочные финансовые показатели банка», сказал представитель фонда. Помимо снижения активов, взвешенных по риску, еще один вариант повышения достаточности капитала — допэмиссия, напоминают в Baring.

Розничный портфель — не единственный актив, который хочет продать «Восточный». По словам источника, близкого к банку, два месяца назад «Восточный» рассылал потенциальным инвесторам предложение выкупить пакет акций люксембургского инвестфонда IFTG по стоимости, которая отражена на балансе банка. Возможным покупателям рассылалась презентация, в которой разъяснялось, какими активами владеет IFTG, продолжает собеседник. Это доли в работающих на фондовых рынках ITI Capital и ITI Funds, маркетплейсе Finvale и стартапе в сфере эквайринга 2can & iBox. Продажа пакета привела бы к высвобождению банком 2,5 млрд рублей.