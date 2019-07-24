Банк «Русский стандарт» предложил держателям своих карт скидки на покупку билетов на мероприятия в размере 10% на сайте билетного оператора Kassir.ru. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чтобы воспользоваться акцией необходимо ввести промо-код rsb10kas в специальное поле, после чего стоимость заказа автоматически пересчитается.

Скидка не распространяется на определенные мероприятия, список которых можно уточнить у менеджера сайта.