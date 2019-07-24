Россельхозбанк сообщает о снижении ставки по ипотеке для семей с детьми . Как напоминают в банке, под условия программы подпадают семьи по факту рождения в период с 2018 по 2022 год второго или последующих детей.

В рамках программы клиент РСХБ может приобрести в кредит строящееся или готовое жилье у застройщика по ставке 5,2% годовых. Процентная ставка зафиксирована на весь срок кредитования.



Максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн рублей, в остальных регионах — 6 млн. Кредиты выдаются на срок до 30 лет с минимальным первоначальным взносом 20%.

