Генеральная прокуратура Грузии вынесла постановление предъявить обвинение основателю, бывшему главе наблюдательного совета крупнейшего банка страны TBC Bаnk Мамуке Хазарадзе и его заместителю Бадри Джапаридзе в легализации незаконных более 16,75 млн долларов. Об этом в среду сообщили в Генпрокуратуре.

«Вынесено постановление об обвинении Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в легализации незаконных доходов в размере более 16,75 млн долларов группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», — сказано в заявлении.

По данным прокуратуры, Хазарадзе и Джапаридзе вызваны в ведомство для официального предъявления обвинений.

Уголовное дело возбуждено по статье «легализация незаконных доходов (отмывание денег), совершенная группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», что карается лишением свободы на срок от девяти до 12 лет.

Хазарадзе оказался в центре внимания общественности с начала января. Именно тогда стало известно, что прокуратура изучает одну из банковских операций TBC Bank 2008 года на предмет отмывания 17 млн долларов. Подозрение пало именно на главу Наблюдательного совета TBC Bank и его заместителя. Под давлением Национального банка Грузии они покинули эти должности.

Ранее Хазарадзе заявил о намерении создать политическое движение и принять участие в предстоящих парламентских выборах 2020 года.