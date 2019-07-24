Более 30% опрошенных автовладельцев сталкиваются с навязыванием дополнительных услуг при оформлении полиса ОСАГО. Такие данные приводятся в представленном на пресс-конференции в ТАСС ежегодном мониторинге работы страховых компаний проекта ОНФ «За права заемщиков».

«Несмотря на то, что количество жалоб на навязывание дополнительных услуг сокращается, тем не менее даже на фоне введения на рынке стандартов продаж страховых услуг, где навязывание является одним из наиболее серьезных нарушений, более 30% респондентов столкнулись с этим. Из них 55% отметили навязывание платного техосмотра у страховщика и 21% — дополнительное страхование жизни, здоровья или имущества», — отмечается в материалах проекта ОНФ.

Наиболее часто с проблемами навязывания услуг сталкивались автолюбители в таких городах, как Брянск, Йошкар-Ола, Самара, Махачкала, Барнаул, Хабаровск и Элиста.

В 2019 году сложности при оформлении электронного полиса ОСАГО испытывали 34% респондентов, когда как год назад — 59%. Среди возникших проблем — отсутствие ответа Российского союза автостраховщиков (РСА), зависание сайта страховой компании, обещание низких ставок.

Наибольшее количество сложностей при оформлении договора отмечены в Севастополе, Брянске и Самаре.