Арбитражный суд Москвы принял решение частично удовлетворить ходатайство Банка России, поданное от имени «ФК Открытие», по принятию обеспечительных мер по иску на 289,5 млрд рублей в отношении бывших владельцев и топ-менеджеров банка, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Заявление банка, [представленного] в лице Центробанка, удовлетворить частично», — сказала судья.

Суд наложил арест на имущество и банковские счета пяти ответчиков, за исключением 80% поступающей на эти счета зарплаты. Также суд принял обеспечительные меры в отношении квартиры бывшего заместителя председателя правления банка Елены Будник по адресу Москва, 1-я Тверская-Ямская улица. В остальной части ходатайства по принятию обеспечительных мер суд принял решение отказать.