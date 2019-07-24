Рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности Интерпромбанка до уровня «ca» с «caa1», а долгосрочный рейтинг депозитов, находящийся на уровне «Caa1», поместило на пересмотр с возможностью понижения. Прогноз по депозитному рейтингу изменен с «негативного» на «рейтинг на пересмотре».

Агентство предприняло еще ряд рейтинговых действий в отношении банка, в частности ухудшило долгосрочные оценку и рейтинг риска контрагента. Полный список рейтинговых действий приводится в релизе Moody's .

Понижение базовой и скорректированной базовой оценки кредитоспособности банка и долгосрочного рейтинга риска контрагента отражает существенное усиление финансовых и бизнес-рисков для банка вслед за недавним арестом Дмитрия Мазурова — члена его совета директоров и до последнего времени крупнейшего акционера. Напомним, что он подозревается в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка .

Базовая оценка кредитоспособности на уровне «ca» означает мнение агентства о том, что Интерпромбанку для продолжения деятельности с большой степенью вероятности понадобится внешняя поддержка от акционеров.

Первым драйвером понижения базовой оценки кредитоспособности банка стало мнение аналитиков о значительном росте его риска ликвидности из-за негативного информационного фона вокруг банка и его акционера. Подушка ликвидности у Интерпромбанка небольшая по размеру и сокращается: согласно представленному кредитной организацией в ЦБ отчету на 1 июля текущего года, доля ее высоколиквидных активов (включает денежные средства и их эквиваленты и доступные для продажи высоколиквидные ценные бумаги) упала до уровня ниже 5% всех активов с существенно более высоких уровней, фиксировавшихся в последние 12 месяцев. Риск ликвидности усугубляется концентрированным характером фондирования банка, в высокой степени зависящего от ограниченного числа вкладчиков.

Второй фактор — высокая степень зависимости бизнеса банка от операций с группой связанных компаний из нефтяного сектора, которые, как считает Moody's, частично или полностью контролируются Дмитрием Мазуровым. В этой связи его недавний арест существенно усиливает риски, касающиеся дальнейшей производительности активов банка, и, как ожидается, будет оказывать давление на бизнес-профиль банка.

По оценке Moody's, текущий объем кредитов банка, выданных заемщикам, которые преимущественно связаны с Дмитрием Мазуровым, соответствует размеру реального акционерного капитала банка или превышает его. С учетом того, что многие из этих заемщиков экономически связаны друг с другом и с Антипинским нефтеперерабатывающим заводом, Moody's наблюдает признаки возросшего «кредитного стресса» по некоторым таким ссудам (в том числе речь идет о финансовых исках к некоторым крупнейшим заемщикам банка).

Долгосрочный депозитный рейтинг и рейтинг риска контрагента на уровне «Caa1» обусловлены ожидаемыми потерями, хотя данные риски в какой-то степени уравновешиваются структурой баланса банка, в котором значителен объем акционерного капитала и субординированного долга, а также некоторой долей уверенности в возможности поддержки банка акционерами. Согласно отчету банка по МСФО на 31 марта текущего года, акционерный капитал и субординированный долг соответствуют уровню примерно в 42% совокупных активов банка, что обеспечивает некоторую защиту приоритетным кредиторам и вкладчикам в случае краха банка, указывают в Moody's.



В рамках пересмотра долгосрочных рейтингов банка аналитики будут следить за изменением показателей его кредитоспособности и темой возможной акционерной поддержки, которая, по мнению Moody's, необходима для стабилизации ситуации с ликвидностью и смягчения рисков кредитоспособности банка.