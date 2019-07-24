Министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд сообщил в своем Twitter , что подал прошение на отставку.

«Я только что подал мое прошение Терезе Мэй. Это была большая честь работать в качестве главы казначейства с ней в течение последних трех лет», — написал Хаммонд.

В своем письме он указал, что «считает, что преемник [Терезы Мэй] должен быть свободен в выборе следующего министра, который будет поддерживать его политическую позицию».

23 июля 2019 года стало известно, что бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон был избран на пост премьер-министра страны. и возглавил тори. Официально Джонсон должен вступить в должность 24 июля.