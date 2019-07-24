Минфин России попросил ЦБР отложить болезненный переход к введению надбавок к нормативам достаточности капитала банков до тех пор, пока при оценке рисков не будут использованы национальные рейтинги, раскритиковав подход регулятора к реформе «Базель III». Соответствующее предложение изложено в письме от 17 июля 2019 года первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова в адрес главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, с которым удалось ознакомиться Reuters. Источник в Минфине подтвердил подлинность письма.

В начале июля Центробанк опубликовал релиз о внедрении в российском регулировании нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска, предусматривающего возможность относить некоторых корпоративных заемщиков к «инвестиционному классу» и применять к ним пониженный коэффициент риска 65% (в настоящее время — 100%).

В письме главе ЦБ Силуанов назвал новый подход регулятора «недопустимым». По мнению Минфина, выделение «инвестиционного класса» с льготной нагрузкой на капитал «не обеспечивает ни корректного соотнесения коэффициентов взвешивания с уровнем кредитного риска, ни достаточного спектра дифференциации коэффициентов риска», а также «создает риски нежелательного поведения субъектов кредитного рынка по «подгонке» под формальные критерии».

Отмечается, что на начало 2017 года часть ссудной задолженности в портфелях Промсвязьбанка, «Открытия» и Бинбанка, которые впоследствии ЦБР санировал и на расчистку балансов которых потратил более 2,0 триллионов рублей, формально соответствовала озвученным регулятором критериям в новом подходе.



«Предлагаемый подход к изменению банковского регулирования в части оценки кредитного риска не может быть допустимым. Его доработка посредством уточнения (и/или расширения) формальных критериев отнесения требований по обязательствам корпоративных заемщиков к «инвестиционному классу» также не представляется перспективной ввиду неисправимых фундаментальных противоречий, заложенных в данном подходе», — пишет Силуанов.

Глава Минфина считает, что в настоящее время созданы все необходимые условия для перехода к использованию национальных кредитных рейтингов для определения коэффициентов риска, что повысит информационную прозрачность для участников рынка.

«Переход к использованию кредитных рейтингов от национальных кредитных рейтинговых агентств считаем целесообразным увязать с графиком введения надбавок по нормативам достаточности капитала банков, имея в виду отсрочку повышения надбавок к нормативам достаточности капитала банков до нормативного закрепления и полноценного отражения применения данного подхода», — говорится в письме.

Пресс-служба Центробанка в ответ на запрос Reuters сообщила, что при выборе варианта нового подхода Банк России учитывал то, что подавляющее большинство заемщиков