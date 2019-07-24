Минэкономразвития объяснило низкие показатели расходования бюджетных средств по нацпроекту «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в I квартале текущего года особенностью подхода к финансированию мероприятий паспорта национального проекта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Исполнение федерального бюджета в части бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и федеральных проектов, входящих в его состав, идет в соответствии со сроками, определенными паспортом национального проекта. Нарушение соответствующих сроков паспорта национального проекта отсутствует», — заявили в пресс-службе ведомства.

«Низкое кассовое исполнение не говорит о том, что нацпроект является «аутсайдером». Это связано с работой механизма бюджетирования», — объяснили в министерстве.

Структура нацпроекта предусматривает несколько направлений расходования денежных средств (7,1 млрд рублей на 2019 год). Кассовое исполнение по федпроекту «Системные меры» по состоянию на 12 июля составляет 75%. Федеральным проектом «Адресная поддержка» предусмотрена субсидия АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» в размере 2 млрд рублей, которая в основном будет расходоваться по мере выплаты заработной платы сотрудникам и оплаты расходов на осуществление операционной деятельности.