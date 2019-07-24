На своем посту в совете директоров он будет использовать богатый международный опыт в автомобильной, финансовой, логистической и коммерческой сферах. В совете директоров он заменит директора направления Ближнего Востока и Африки Жана-Кристофа Кемара, который останется членом Глобального исполнительного комитета. Наблюдательный совет поблагодарил Жана-Кристофа Кемара за его значительный вклад и успешную работу в составе совета директоров с 2012 года.

«Я, как и другие члены наблюдательного совета, очень рад тому, что Майкл Лошеллер вошел в состав совета директоров группы PSA. Такое решение соответствует планам Группы и Наблюдательного Совета по расширению интернационализации руководящего состава и подтверждает твердое намерение Майкла Лошеллера придать новый импульс развитию Opel Vauxhall», – заявил по этому поводу председатель наблюдательного совета группы PSA, Луи Галуа.

Майкл Лошеллер с 2017 года является генеральным директором компании Opel Automobile GmbH, где ранее он занимал должность финансового директора.

До начала работы с маркой Opel в сентябре 2012 года Майкл Лошеллер был заместителем исполнительного директора и финансовым директором компании Volkswagen Group of America, добился успешного роста основных экономических показателей.