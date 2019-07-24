По решению наблюдательного совета, генеральный директор Opel/Vauxhall Майкл Лошеллер вошел в состав совета директоров группы PSA.
На своем посту в совете директоров он будет использовать богатый международный опыт в автомобильной, финансовой, логистической и коммерческой сферах. В совете директоров он заменит директора направления Ближнего Востока и Африки Жана-Кристофа Кемара, который останется членом Глобального исполнительного комитета. Наблюдательный совет поблагодарил Жана-Кристофа Кемара за его значительный вклад и успешную работу в составе совета директоров с 2012 года.
«Я, как и другие члены наблюдательного совета, очень рад тому, что Майкл Лошеллер вошел в состав совета директоров группы PSA. Такое решение соответствует планам Группы и Наблюдательного Совета по расширению интернационализации руководящего состава и подтверждает твердое намерение Майкла Лошеллера придать новый импульс развитию Opel Vauxhall», – заявил по этому поводу председатель наблюдательного совета группы PSA, Луи Галуа.
Майкл Лошеллер с 2017 года является генеральным директором компании Opel Automobile GmbH, где ранее он занимал должность финансового директора.
До начала работы с маркой Opel в сентябре 2012 года Майкл Лошеллер был заместителем исполнительного директора и финансовым директором компании Volkswagen Group of America, добился успешного роста основных экономических показателей.
В 1992 году Майкл Лошеллер получил диплом в сфере управления бизнесом Университета прикладных наук в Оснабрюке, Германия, а также Университета Барселоны в Испании.
В 1996 году Майкл Лошеллер получил европейский диплом менеджера по маркетингу Лондонского Университета Брюнель.
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