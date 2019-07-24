Клиенты Альфа-Банка пожаловались на безбумажные технологии, используемые кредитной организацией, пишет «Коммерсант» .

Так, в народном рейтинге Банки.ру держатель кредитной карты жаловался на отсутствие документов по связанным договорам страхования, держатель дебетовой карты — на неожиданно подключившуюся платную услугу «Альфа чек». Была жалоба и об удалении из мобильного банка информации об условиях бесплатного обслуживания карты. Ответы представителей банка не опровергали указанную информацию.

Корреспондент издания оформил через сайт заявку на бесплатную карту, получение которой осуществлялось в отделении банка. Сотрудник банка исправил имеющиеся в базе данные и выдал пластик без сопроводительных документов. Однако оказалось, что данные были исправлены не все, в итоге карту банк привязал к неактуальному номеру телефона, принадлежащему другому человеку. Также ошибка привела к подключению не запрошенного клиентом платного пакета услуг, информация об условиях обслуживания карты отсутствовала и в мобильном банке. Не было возможности подать заявление на отзыв согласия на запрос сведений в БКИ, которое автоматически формируется в банке в момент заявки на карту, и отключить чужой номер телефона.

В пресс-службе Альфа-Банка подтвердили, что имели место нарушения со стороны отдельных сотрудников.

По мнению экспертов, проблемы можно было бы избежать при наличии на руках у клиента документа, в котором можно было сверить свои данные и условия обслуживания с данными, имеющимися в банке. Также правильнее было бы направлять клиенту пакет документов в электронном виде, например на электронную почту в формате pdf. В ЦБ указывают, что «обязанность раскрывать условия договора именно на бумажном носителе законодательно не закреплена». При этом порядок информирования клиента об условиях приобретаемых продуктов «зачастую предопределяется каналом приобретения данного продукта», отмечают в пресс-службе регулятора. Юристы отмечают, что проблема характерна и для других банков.