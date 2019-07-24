«Благодаря реализации стратегического плана «Push to Pass» в первом полугодии нам удалось обеспечить высокий уровень свободного денежного потока и рекордную операционную маржу. Мы готовы к электрификации и внедрению передовых технологических решений. Гибкий подход и профессиональная команда наши главные козыри в достижении целей, определенных планом «Push to Pass», – заявил Карлос Таварес, председатель совета директоров Группы PSA.

Оборот Группы в 1-м полугодии 2019 года составил 38 340 млн евро, показав снижение на 0,7% по сравнению с 1-м полугодием 2018 года. Оборот автомобильного подразделения составил 30 378 млн евро, что на 1,1% меньше по сравнению с первым полугодием 2018 года; положительный эффект расширения модельного ряда (+2,9%) и повышения цен (+1,3%) частично компенсировал снижение объемов продаж партнерам (-2,2%), отрицательное влияние изменений обменных курсов валют (-0,8%), уменьшение объемов продаж и сокращение модельного ряда в странах (-1,4%) и других отрицательных факторов (-0,9%).

Операционная прибыль Группы увеличилась на 10,6% и составила 3 338 млн евро. Операционная прибыль автомобильного подразделения увеличилась на 12,6% по сравнению с 1-м полугодием 2018 года и составила 2 657 млн евро. Такой рекордный уровень рентабельности, равный 8,7%, достигнут за счет сбалансированного модельного ряда и дальнейшего снижения затрат, несмотря на отрицательное влияние изменений обменных курсов валют.

Операционная маржа Группы составила 8,7%, увеличившись на 0,9 пункта по сравнению с 1-м полугодием 2018 года.

Операционные издержки Группы, не носящие текущего характера, составили 847 млн евро против 750 млн. евро в 1-м полугодии 2018 года.

Финансовые расходы Группы составили 166 млн евро против 218 млн евро в 1-м полугодии 2018 года.

Консолидированная прибыль Группы составила 2 048 млн евро, увеличившись на 335 млн евро по сравнению с 1-м полугодием 2018 года. Чистая прибыль по доле Группы составила 1 832 млн евро, показав рост на 351 млн евро по сравнению с 1-м полугодием 2018 года.

Операционная прибыль Банка PSA Finance составила 513 млн евро [1], показав рост в 0,6%.

Операционная прибыль компании Faurecia составила 634 млн евро, снизившись на 1,2%.

Свободный денежный поток (Free Cash Flow) в области промышленного производства и коммерческой деятельности составил 1 599 млн евро, включая 2 287 млн евро для автомобильного подразделения.

Общий объем склада на 30 июня 2019 года, включая сеть независимых предприятий и импортеров [2], составил 659 000 автомобилей, что равно объему на 30 июня 2018 года.

Чистая финансовая позиция промышленного производства и коммерческих операций по состоянию на 30 июня 2019 года составила 7 906 млн евро после пересчета по МФСО (IFRS 16) и приобретения марки Clarion компанией Faurecia.

Перспективы рынка:

В 2019 Группа ожидает снижение автомобильного рынка на 1% в Европе, на 4% в Латинской Америке, на 7% – в Китае, небольшой рост в России +3%.

Операционные планы:

Группа PSA ставит цели на период 2019 - 2021 годы: достижение средней операционной маржи [3] на уровне более 4,5% для автомобильного подразделения.

Ссылка для ознакомления с презентацией результатов 1-го полугодия 2019 года.

Финансовый график

23 октября 2019 года: Оборот за 3-й квартал 2019 года

Консолидированный баланс Группы PSA на 30 июня 2019 года утвержден Советом директоров 23 июля 2019 года и рассмотрен Наблюдательным советом 23 июля 2019 года. Аудиторами Группы проведены соответствующие финансовые проверки, по их результатам готовится отчет.

Отчет по результатам за полугодие, а также презентация результатов 1-го полугодия 2019 года доступны на интернет-сайте Группы (www.groupe-psa.com), раздел «Аналитика и инвестиции».

Приложение

Консолидированный баланс

(миллионов евро) 1-е полугодие 2018 1-е полугодие 2019 Оборот 38 595 38 340 Операционная прибыль Группы 3 017 3 338 Операционная прибыль 2 267 2 491 Финансовые расходы (218) (166) Налоги на прибыль (409) (325) Чистая прибыль предприятий, приведенная к эквиваленту 73 48 Консолидированная чистая прибыль 1 713 2 048 В том числе, доля Группы 1 481 1 832 В том числе, доля миноритариев 232 216 Чистая прибыль – на одну акцию стоимостью 1 евро доля Группы 1,66 2,05 Чистая прибыль – доля Группы – распределение на акцию стоимостью 1 евро 1,58 1,95

Сводный баланс

АКТИВЫ (миллионов евро) 31 декабря 2018 30 июня 2019 Итого, нереализуемые активы 33 806 38 120 Итого, реализуемые активы 28 146 30 561 ИТОГО, АКТИВЫ 61 952 68 681 ПАССИВЫ (миллионов евро) 31 декабря 2018 30 июня 2019 Итого, собственные средства 19 954 20 778 Итого, нереализуемые пассивы 12 356 16 542 Итого, реализуемые пассивы 30 002 31 361 ИТОГО, ПАССИВЫ 61 952 68 681

Таблица консолидированных движений наличных средств

(миллионов евро) 1-е полугодие 2018 1-е полугодие 2019 Чистая прибыль от деятельности 1 713 2 048 Маржа брутто самофинансирования 3 791 4 422 Движения, связанные с текущими операциями 5 011 4 997 Движения, связанные с инвестициями по текущим операциям (2 313) (3 365) Движения по финансовым инструментам, связанным с текущими операциями (572) (559) Движения по обменным операциям (37) 86 Увеличение (уменьшение) наличных средств по текущим операциям и активам, предназначенным для продажи или для передачи партнерам 2 089 1 079 Чистые наличные средства на начало отчетного периода 11 803 15 402 Чистые наличные средства на конец текущих операций 13 892 16 481