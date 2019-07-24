38,3 млрд евро – оборот группы.
«Благодаря реализации стратегического плана «Push to Pass» в первом полугодии нам удалось обеспечить высокий уровень свободного денежного потока и рекордную операционную маржу. Мы готовы к электрификации и внедрению передовых технологических решений. Гибкий подход и профессиональная команда наши главные козыри в достижении целей, определенных планом «Push to Pass», – заявил Карлос Таварес, председатель совета директоров Группы PSA.
Оборот Группы в 1-м полугодии 2019 года составил 38 340 млн евро, показав снижение на 0,7% по сравнению с 1-м полугодием 2018 года. Оборот автомобильного подразделения составил 30 378 млн евро, что на 1,1% меньше по сравнению с первым полугодием 2018 года; положительный эффект расширения модельного ряда (+2,9%) и повышения цен (+1,3%) частично компенсировал снижение объемов продаж партнерам (-2,2%), отрицательное влияние изменений обменных курсов валют (-0,8%), уменьшение объемов продаж и сокращение модельного ряда в странах (-1,4%) и других отрицательных факторов (-0,9%).
Операционная прибыль Группы увеличилась на 10,6% и составила 3 338 млн евро. Операционная прибыль автомобильного подразделения увеличилась на 12,6% по сравнению с 1-м полугодием 2018 года и составила 2 657 млн евро. Такой рекордный уровень рентабельности, равный 8,7%, достигнут за счет сбалансированного модельного ряда и дальнейшего снижения затрат, несмотря на отрицательное влияние изменений обменных курсов валют.
Операционная маржа Группы составила 8,7%, увеличившись на 0,9 пункта по сравнению с 1-м полугодием 2018 года.
Операционные издержки Группы, не носящие текущего характера, составили 847 млн евро против 750 млн. евро в 1-м полугодии 2018 года.
Финансовые расходы Группы составили 166 млн евро против 218 млн евро в 1-м полугодии 2018 года.
Консолидированная прибыль Группы составила 2 048 млн евро, увеличившись на 335 млн евро по сравнению с 1-м полугодием 2018 года. Чистая прибыль по доле Группы составила 1 832 млн евро, показав рост на 351 млн евро по сравнению с 1-м полугодием 2018 года.
Операционная прибыль Банка PSA Finance составила 513 млн евро [1], показав рост в 0,6%.
Операционная прибыль компании Faurecia составила 634 млн евро, снизившись на 1,2%.
Свободный денежный поток (Free Cash Flow) в области промышленного производства и коммерческой деятельности составил 1 599 млн евро, включая 2 287 млн евро для автомобильного подразделения.
Общий объем склада на 30 июня 2019 года, включая сеть независимых предприятий и импортеров [2], составил 659 000 автомобилей, что равно объему на 30 июня 2018 года.
Чистая финансовая позиция промышленного производства и коммерческих операций по состоянию на 30 июня 2019 года составила 7 906 млн евро после пересчета по МФСО (IFRS 16) и приобретения марки Clarion компанией Faurecia.
Перспективы рынка:
В 2019 Группа ожидает снижение автомобильного рынка на 1% в Европе, на 4% в Латинской Америке, на 7% – в Китае, небольшой рост в России +3%.
Группа PSA ставит цели на период 2019 - 2021 годы: достижение средней операционной маржи [3] на уровне более 4,5% для автомобильного подразделения.
Ссылка для ознакомления с презентацией результатов 1-го полугодия 2019 года.
Финансовый график
23 октября 2019 года: Оборот за 3-й квартал 2019 года
Консолидированный баланс Группы PSA на 30 июня 2019 года утвержден Советом директоров 23 июля 2019 года и рассмотрен Наблюдательным советом 23 июля 2019 года. Аудиторами Группы проведены соответствующие финансовые проверки, по их результатам готовится отчет.
Отчет по результатам за полугодие, а также презентация результатов 1-го полугодия 2019 года доступны на интернет-сайте Группы (www.groupe-psa.com), раздел «Аналитика и инвестиции».
Приложение
Консолидированный баланс
|
(миллионов евро)
|
1-е полугодие 2018
|
1-е полугодие 2019
|
Оборот
|
38 595
|
38 340
|
Операционная прибыль Группы
|
3 017
|
3 338
|
Операционная прибыль
|
2 267
|
2 491
|
Финансовые расходы
|
(218)
|
(166)
|
Налоги на прибыль
|
(409)
|
(325)
|
Чистая прибыль предприятий, приведенная к эквиваленту
|
73
|
48
|
Консолидированная чистая прибыль
|
1 713
|
2 048
|
В том числе, доля Группы
|
1 481
|
1 832
|
В том числе, доля миноритариев
|
232
|
216
|
Чистая прибыль – на одну акцию стоимостью 1 евро доля Группы
|
1,66
|
2,05
|
Чистая прибыль – доля Группы – распределение на акцию стоимостью 1 евро
|
1,58
|
1,95
Сводный баланс
|
АКТИВЫ
|
|
(миллионов евро)
|
31 декабря 2018
|
30 июня 2019
|
Итого, нереализуемые активы
|
33 806
|
38 120
|
Итого, реализуемые активы
|
28 146
|
30 561
|
ИТОГО, АКТИВЫ
|
61 952
|
68 681
|
ПАССИВЫ
|
|
(миллионов евро)
|
31 декабря 2018
|
30 июня 2019
|
Итого, собственные средства
|
19 954
|
20 778
|
Итого, нереализуемые пассивы
|
12 356
|
16 542
|
Итого, реализуемые пассивы
|
30 002
|
31 361
|
ИТОГО, ПАССИВЫ
|
61 952
|
68 681
Таблица консолидированных движений наличных средств
|
(миллионов евро)
|
1-е полугодие 2018
|
1-е полугодие 2019
|
Чистая прибыль от деятельности
|
1 713
|
2 048
|
Маржа брутто самофинансирования
|
3 791
|
4 422
|
Движения, связанные с текущими операциями
|
5 011
|
4 997
|
Движения, связанные с инвестициями по текущим операциям
|
(2 313)
|
(3 365)
|
Движения по финансовым инструментам, связанным с текущими операциями
|
(572)
|
(559)
|
Движения по обменным операциям
|
(37)
|
86
|
Увеличение (уменьшение) наличных средств по текущим операциям и активам, предназначенным для продажи или для передачи партнерам
|
2 089
|
1 079
|
Чистые наличные средства на начало отчетного периода
|
11 803
|
15 402
|
Чистые наличные средства на конец текущих операций
|
13 892
|
16 481
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