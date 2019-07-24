Государственная дума приняла в третьем чтении закон, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (ИП) с помощью инвестиционных платформ, а также определяющий правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ по организации розничного финансирования — краудфандинга. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Операторами инвестиционной платформы, то есть лицами, осуществляющими деятельность по организации привлечения инвестиций, могут быть только общества, созданные в соответствии с законодательством РФ, включенные Центробанком в реестр операторов инвестиционных платформ.

ИП и юрлица смогут привлекать через инвестиционные платформы не более 1 млрд рублей в год. Физлица, кроме ИП, квалифицированных инвесторов, а также граждан, приобретающих утилитарные цифровые права (УЦП) по договорам с публичными акционерными обществами (ПАО), смогут инвестировать через инвестплатформы в совокупности не более 600 тыс. рублей в год, если иное ограничение не предусмотрено федеральными законами.

Законом предусматривается такая разновидность ценных бумаг, как цифровое свидетельство.

ЦБ наделяется полномочиями по контролю за соблюдением операторами инвестиционных платформ требований законодательства и проведению проверок деятельности операторов.

Также документом предусмотрены требования к рекламе услуг по организации привлечения инвестиций.