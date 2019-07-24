Чистая прибыль Visa, одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам первых девяти месяцев 2018—2019 финансового года (завершились 30 июня) выросла на 21,4% — до 9,055 млрд долларов, сообщается в отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 3,97 доллара против 3,19 доллара в отчетном периоде в прошлом фингоду. Выручка Visa в указанном периоде выросла на 11% и составила 16,84 млрд долларов.

Чистая прибыль Visa Inc по итогам III финансового квартала увеличилась на 33%, составив 3,101 млрд долларов. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 1,37 доллара против 1 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,32 доллара. Выручка поднялась на 11,5% — до 5,84 млрд долларов при прогнозе в 5,7 млрд долларов.

Рост выручки за квартал компания связывает с ростом объема платежей, который за три месяца составил 9%. По итогам текущего фингода Visa ожидает роста выручки не менее чем на 10%.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.