Электронный паспорт россиян оборудуют чипом нового поколения, который будет защищен от несанкционированного доступа к содержимому системой на основе отечественных шифровальных алгоритмов, сообщают «Известия» .

Вице-премьер РФ Максим Акимов утвердил концепцию электронного российского паспорта. Основная информация о владельце будет указана на лицевой стороне карты, а внедренный в нее чип будет содержать расширенные паспортные данные и, предположительно, информацию об отпечатках пальцев для биометрической идентификации, электронную подпись.

Для защиты паспортных данных НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) было поручено разработать новый чип. Так, для подтверждения подлинности и создания закрытого канала связи были использованы асимметричные алгоритмы — при новом сеансе связи каждый раз формируется новый ключ. Таким образом, если даже злоумышленнику удалось его взломать, он получит данные, переданные лишь за один конкретный сеанс связи. Вся остальная информация останется зашифрованной. Также сам чип защитят устройствами, блокирующими его работу при физическом несанкционированном вмешательстве.

Еще одна особенность микросхемы — увеличенный объем памяти до 144 килобайт. Применяемые сейчас чипы, в частности в загранпаспортах, могут хранить до 72 килобайт информации. Также, по словам разработчиков, новый чип будет работать быстрее своих предшественников.

Созданную микросхему можно будет использовать не только в паспортах, но и в других электронных документах.