Бюллетень в том числе содержит информацию о проектах нормативных актов, размещенных на сайте Банка России во II квартале 2019 года для оценки их регулирующего воздействия.
ЦБ РФ опубликовал информационный бюллетень «Банковское регулирование» за II квартал 2019 года. Он содержит сведения об изданных за указанный период нормативных актах Банка России, поясняют в пресс-службе регулятора.
Так, в соответствии с новыми нормативными актами:
- внедрен подход к оценке кредитного риска требований к суверенным заемщикам на основе внешних рейтингов долгосрочной кредитоспособности;
- пониженный коэффициент риска 20% распространен на рублевые кредитные требования, обеспеченные рублевой гарантией государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;
- при расчете среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита учитывается фактор получения заемщиком на свой банковский счет заработной платы или пенсий, пособий и иных социальных или компенсационных выплат.
В бюллетене также приведены сведения об информационном письме Банка России, которое содержит рекомендации кредитным организациям по возможным способам покрытия риска фондирования ими капитала, и о разъяснении, согласно которому находящиеся в торговых портфелях банков однотраншевые рублевые ипотечные ценные бумаги, обеспеченные поручительством АО «ДОМ.РФ», могут классифицироваться для расчета величины специального процентного риска аналогично корпоративным долговым ценным бумагам.
Кроме того, бюллетень содержит информацию о проектах нормативных актов, размещенных на сайте Банка России во II квартале 2019 года для оценки их регулирующего воздействия. В частности, этими проектами предусматриваются следующие изменения в регулировании:
- введение для банков с базовой лицензией ряда льгот при расчете максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков и снижение минимального числа заемщиков — субъектов МСП, требования к которым могут быть включены в регулятивный розничный портфель с применением пониженного коэффициента риска 75%;
- увеличение порогового значения величины ссуды для включения в портфель однородных ссуд с 1,5% до 3% от величины капитала для банков с базовой лицензией;
- установление отдельного порядка формирования резервов по портфелям выданных субъектам МСП однородных ссуд, оценка риска по которым осуществляется без использования их официальной отчетности;
- предоставление кредитным организациям права на принятие решения о неухудшении качества обслуживания долга по выданным физическим лицам ссудам, реструктурированным в соответствии с ипотечными каникулами;
- уточнение критериев, используемых при определении уровня кредитоспособности заемщиков-застройщиков, использующих счета эскроу, и установление периодичности уточнения размера резерва по ним (не реже одного раза в год на отчетную дату);
- предоставление возможности учитывать идентификацию заемщиков — физических лиц на основании их биометрических персональных данных при отнесении соответствующих ссуд в портфель прочих однородных ссуд;
- уточнение порядка расчета капитала и обязательных нормативов банковских групп, установление особенностей расчета надбавок к нормативам достаточности капитала банковских групп (надбавки для поддержания достаточности капитала, антициклической надбавки, надбавки за системную значимость);
- изменение подхода к оценке качества систем управления рисками и капиталом банковских групп, заключающееся в проведении оценки качества внутренних процедур оценки достаточности капитала и достаточности капитала головных кредитных организаций банковских групп на консолидированной основе;
- новый стандартизированный подход «Базеля III» к оценке кредитного риска по сделкам с производными финансовыми инструментами для расчета обязательных нормативов банков с универсальной лицензией.
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