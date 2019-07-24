Крупнейшие банки начали выдавать кредиты на приобретение товаров (POS-кредитование) первичным клиентам по безбумажной технологии, рассказали «Коммерсанту» участники рынка. После выбора товара в интернет-магазине заемщик банка получает договор, индивидуальные условия и другие документы по электронной почте, подписывает их посредством СМС-сообщения или простой электронной подписи и потом получает уже оплаченный в кредит товар.

Большинство банков сегмента POS-кредитования подтвердило запуск данной технологии или интерес к ней. По словам зампреда правления ОТП-банка Александра Васильева, «кредитование новых клиентов с использованием безбумажной технологии было нашим принципиальным требованием, иначе на одной точке пришлось бы поддерживать обе технологии». «В рамках пилотного проекта банк тестирует эту возможность», — отмечает директор департамента продаж банковских продуктов «Ренессанс Кредита» Сергей Васильев. МТС-банк в июне 2019 года реализовал технологию «полной безбумаги» для своих клиентов. «В ближайшее время банк запустит данную технологию подписания в розничной сети МТС и у других партнеров банка при выдаче POS-кредитов, в том числе и в интернет-магазинах», — сообщили в его пресс-службе. В банке «Хоум Кредит» объем кредитов, выданных через POS-онлайн, составляет около 20% от всех выдач, однако такая технология доступна только для действующих клиентов банка. Для первичных заемщиков такие кредиты доступны через биометрическую идентификацию, указывают в банке.

В Почта Банке планируют, что в ближайшей перспективе клиенты, имеющие простую электронную подпись, смогут подписывать договоры POS-кредитования дистанционно. По оценке Почта Банка, таким образом бумажный архивный фонд сокращается в пять раз.

Эксперты отмечают, что использование безбумажной технологии может нести риски для заемщика — оборот баз персональных данных и сканов паспортов граждан в интернете растет и мошенники, используя их, могут получать все подтверждающие СМС на номера с «серых» сим-карт. В результате стоит ожидать роста жалоб от граждан на подложные POS-кредиты в интернет-магазинах, на сайты которых они никогда не заходили.