Ассоциация банков России (АБР) попросит дать банкам право приостанавливать решения ЦБ на базе мотивированного суждения в досудебном порядке, если они не согласны с выводами регулятора в отношении их состояния и планируют их оспорить, заявил РИА Новости вице-президент ассоциации Анатолий Козлачков. По его словам, ассоциация обратится с таким предложением в Банк России в сентябре.



«Мы предлагаем мотивированное суждение ЦБ погрузить в административный процесс, который бы предоставлял возможность обжалования и приостановления решения на базе мотивированного суждения. Когда проверка из ЦБ приходит в банк и на базе мотивированного суждения выносит решение, то неправильно сразу вводить его в действие. У банка должна быть возможность собрать экспертов и написать контрсуждение с подкреплением фактов. А для этого необходимо приостанавливать решения о принятии мер воздействия. Мы предлагаем приостанавливать до решения суда», — сказал Козлачков.

Кредитные организации и в настоящее время могут писать свои замечания на решения Банка России, однако процессуальной силы они не имеют, и регулятор не обязан рассматривать их. Поэтому как только ЦБ выносит мотивированное суждение, то незамедлительно применяются меры воздействия по отношению к банку, например, в форме предписания. Козлачков отметил, что многие банки не решаются обжаловать такие решения.

«Пока они подадут в суд, пока будет назначено рассмотрение дела, будет иметь место невыполнение предписания, за чем может последовать следующее предписание, снижение рейтингов и в некоторых случаях — отзыв лицензии», — поясняет он.

Ассоциация предлагает внутри ЦБ создать специальный орган, куда банки смогут подать апелляцию на решение на базе мотивированного суждения. При этом комиссия, которая будет рассматривать апелляцию банка, должна состоять из новых специалистов, а не из тех, которые проверяли кредитную организацию и вынесли решение. Если же апелляция не принесла результата, то у банка остается вариант обратиться в суд. При этом решение на базе мотивированного суждения не вступает в силу до окончания суда.

Болезненным моментом, который потребует широкого обсуждения, является отзыв лицензии, указывает вице-президент АБР. «Но если в качестве основания для отзыва лицензии было положено мотивированное суждение, то тогда следует обжаловать и мотивированное суждение», — считает он.