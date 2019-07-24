Банк «Восточный» предлагает новым клиентам, оформившим дебетовую карту «Тепло» в период с 24 июля по 24 октября 2019 года возвращать 10% бонусами за оплату услуг ЖКХ. Максимальный размер общей суммы платежей для начисления бонусных рублей в рамках акции – 10 тыс. руб.

Как и прежде за покупки в аптеках, оплату общественного транспорта держатели карты получат 5% от потраченной суммы. Для получения повышенного вознаграждения необходимо оформить заявление на перечисление заработной платы или пенсии на карту.

За прочие покупки все клиенты получают вознаграждение в размере 1%. Максимальная сумма операций в месяц для расчета бонусов – 100 тыс. рублей.

При переводе пенсии на карту, банк дарит пенсионерам 150 приветственных баллов и бесплатное участие в течении 10 месяцев в программе «Крепкое здоровье», которая предусматривает удаленные консультации врача-терапевта, организацию платной медицинской помощи и консультации по аптечным товарам и дополнительные скидки и привилегии.

Накопленными бонусными баллами можно компенсировать полную стоимость любой операции по оплате товаров или услуг в течение 90 дней со дня совершения операции.

Для пенсионеров и зарплатных клиентов предусмотрено бесплатное обслуживание карты и начисление процентов на остаток от 10 до 500 тыс. рублей по ставке 7% годовых. Если зарплатные или пенсионные отчисления на карту не поступают, ставка составит 2% годовых, а стоимость обслуживания будет бесплатной только при поддержании остатка свыше 30 тыс. рублей, при невыполнении условий плата составит 99 рублей в месяц. За выпуск карты единовременно взимается 150 рублей.

«Для перечисления пенсии на карту не нужно посещать отделение Пенсионного фонда. Возможно оформление документов в электронном виде при посещении офиса банка. Банк предлагает выгодные условия при переводе пенсии или заработной платы на карту — бесплатное обслуживание, повышенный кешбэк и процент на остаток. Карта «Тепло» ориентирована именно на эти категории клиентов», — уточняет эксперт Банки.ру Ольга Станчак.