Абхазия на нынешнем этапе вернула России долги в размере около 1,5 млрд из 2,7 млрд рублей, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба.

«Следует отметить, что решение социально-экономических проблем отягощено выплатой значительных долгов, связанных с погашением железнодорожного и банковских кредитов, составляющих 2,7 миллиарда рублей… Нами на нынешнем этапе возвращено около 1,5 миллиарда рублей», — сказал Хаджимба в интервью газете «Аидгылара».

По его словам, все обязательства по этим долгам перед Россией выполняются «в установленные сроки».

Согласно соглашению, которое было подписано в 2010 году, и принятым изменениям от 2012 года, Абхазии был предоставлен государственный экспортный кредит в размере 2 млрд рублей на восстановление и развитие Абхазской железной дороги. На март 2017 года абхазская сторона выплатила по кредиту 556,8 млн рублей, остаток задолженности составил 1,7 млрд рублей.